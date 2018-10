Home » Destaque » Adriano Sarney declara apoio a Bolsonaro

Política. Publicado em: 12 de outubro de 2018 - Ás: 13:42 - Categorias: Destaque

Adriano Sarney declara apoio a Bolsonaro

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) declarou, nesta quinta-feira (11), na Assembleia Legislativa, que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República e sua jornada de combate ao avanço do comunismo no país, um esforço que se sintoniza com a atividade parlamentar de Adriano, em que chega ao segundo mandato enfrentando o crescimento do PCdoB no Maranhão. O deputado também agradeceu aos 50.679 eleitores que acreditaram no seu trabalho e lhe deram a maior votação dos candidatos da oposição no Estado.

“Agradeço a todos que votaram em mim pela confiança em meu trabalho e isso me traz um senso de responsabilidade muito grande. Por isso tenho a obrigação de optar por um lado na disputa à Presidência da República e este lado é contra o PCdoB, contra o comunismo, apoiando o Movimento Apartidário Pró-Bolsonaro”, declarou Adriano.

Segundo o deputado, também pesou em sua decisão o fato de que a chapa apoiada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) à Presidência tem como candidata a vice-presidente uma representante do seu partido. “No mais, apoio a proposta do Bolsonaro de acrescentar uma 13ª parcela aos beneficiários do Bolsa Família, fortalecer a Segurança Pública; oferecer um ensino de qualidade para as nossas crianças, enfim, a proposta de unir o Brasil novamente”, ressaltou.

Gabinete, Dep. Adriano Sarney

Notícias Relacionadas