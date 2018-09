Home » Destaque » Denuncia, prefeitura não paga servidores da educação lotados na zona rural

Denuncia, prefeitura não paga servidores da educação lotados na zona rural

A redação do Luzilandiaonline recebeu um e-mail denunciando o atual gestor pelo não pagamento dos “servidores da educação lotados na zona rural,” mês de Agosto. Veja:

“A atitude do prefeito de Luzilândia, Ronaldo Gomes de não pagar o salário do mês de agosto dos funcionários da educação lotados na Zona Rural demonstra indiferença e desprezo pelos mesmos, por suas famílias e por aqueles que eles atendem no dia a dia. Pois o atraso dos salários do funcionalismo público viola a lei e a Constituição, despreza o trabalho como valor em si mesmo e configura desrespeito aqueles que estudaram para passar em concurso público.

A conduta de Ronaldo Gomes é gravíssima, e não há justificativa do ponto de vista ético ou legal, já que os repasses federais não atrasam, e o pagamento do funcionalismo é prioridade de todo gestor que se presa.

A passividade dos meios de comunicação, dos trabalhadores e da sociedade em geral em relação ao mal perpetuado contra os servidores públicos de Luzilândia, principalmente da zona rural causa espanto.

Prefeito, queremos saber o porquê de pagar só os funcionários da zona urbana. Será que nós somos piores? Fique você sabendo que somos nós que trabalhamos distante de casa, que temos mais gastos com combustível, que somos assaltados, pegamos sol, chuva, poeira, ficamos com veículos quebrados no caminho etc.

Talvez seja por esses motivos que somos desprezados por você e sua gestão. Sem receber não podemos mais nos deslocarmos para trabalhar. Pagar em dias não é favor é dever.”

Servidores da Secretaria municipal de Educação de Luzilândia lotados na zona rural

