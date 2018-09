Home » Destaque » Piauiense concorre à final de festival internacional em Sorocaba/SP.

Publicado em: 19 de setembro de 2018 - Ás: 14:51

Piauiense concorre à final de festival internacional em Sorocaba/SP.

Entre 260 artistas de todo o Brasil, a cantora e compositora parnaibana Haynna, linha de frente da Banda Haynna e Os Verdes, figura entre as 30 selecionadas que concorrem à final.

A Banda de rock autoral, Haynna e os Verdes, liderada por Haynna passou pela avaliação dos jurados, na primeira fase, e agora conta com o voto do público para ficar entre as cinco finalistas e se apresentar no evento, junto com artistas como Mutantes, Pitty, Nação Zumbi, Nenhum de Nós, Projota, Frejat, Rincon Sapiência, Far From Alaska, Supercombo, entre outros.

A votação foi iniciada no dia 15/9 e vai até 15/10. Para votar basta clicar aqui , logar pelo Facebook e confirmar o voto na Haynna e Os Verdes.

Confira o clipe da Banda Haynna e Os Verdes

Sobre o evento, a organização do festival acredita que apesar de muitos dizerem que o rock é território dos homens, cada dia mais mulheres invadem o mundo da música para provar o contrário, cheias de atitude e força. O line-up do Fábrica Festival conta com as mulheres Pitty, Emmily Barreto e Cris Botarelli (Far From Alaska), Carol Navarro (Supercombo), Carly Bryant e Esméria Bulgari (Os Mutantes), Isa Salles (Scatolove), dentre outras.

O protagonismo feminino buscado pelo festival também vai de encontro à artista Haynna, que recentemente recebeu o Prêmio Equidade de Gêneros da Secretaria de Cultura do DF, pela sua relevância artística e cultural.

Festival Fábrica

O festival traz para a cidade de Sorocaba shows das bandas Oingo Boingo, Information Society, Soul Asylum, Snake, Playing for Change, além de nomes nacionais consagrados como Os Mutantes, Nação Zumbi, Plebe Rude, Frejat, Projota, Nenhum de Nós, BaianaSystem e Pitty. Além dos shows no palco principal, o festival contará com cerca de 20 atrações no palco alternativo, como as bandas Supercombo, Far From Alaska, Scalene, Scatolove; as sorocabanas Bit Beat Bite Bright e Valveline e muito mais.

O festival será realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba, numa área de cerca de 1,8 milhões de m², afastada de áreas residenciais e próximo à natureza. O espaço, inédito para esse tipo de evento, receberá toda a estrutura necessária para um evento de grande porte. Uma produtora, responsável por festivais como Rock n´Rio e Lollapalooza, foi contratada para fazer a montagem dos palcos, tendas, praça de alimentação, camarotes, backstages, etc.

SERVIÇO:



Fábrica Festival

Datas: Dias 1 e 2 de dezembro – a partir das 10h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba

Ingressos: https://compre.ingressorapido.com.br/event/6375/b/

Informações: www.fabricafestival.com.br

—

Equipe Haynna e Os Verdes 61) 98241-9841/99642-9728 contatoshaynna@gmail.com https://www.youtube.com/watch?v=1As6KfBfz9M

