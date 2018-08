Home » Destaque » Bicampeão, Piauí recebe troféu nacional de tecnologia com o app Salve Maria

Publicado em: 10 de agosto de 2018 - Ás: 14:39 - Categorias: Destaque

Bicampeão, Piauí recebe troféu nacional de tecnologia com o app Salve Maria

O Piauí venceu pela segunda vez o prêmio e-GOV (excelência em Governo Eletrônico), este ano com o aplicativo móvel Salve Maria, que concorreu com mais de 130 projetos tecnológicos de todo o Brasil. Uma equipe do Governo do Estado, representada por servidores da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), viajou a Florianópolis, no estado de Santa Catarina, onde recebeu o troféu de campeã durante a abertura do Secop 2018, o Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública, na noite desta quarta-feira (09).

O “app” inovador foi desenvolvido através de parceria entre a ATI e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), com a finalidade de combater a violência contra a mulher, podendo até mesmo evitar casos de feminicídio, crime praticado contra a vítima por esta pertencer ao gênero feminino.

Dados atualizados da Agência de Tecnologia apontam que a ferramenta recebeu 297 denúncias desde seu lançamento, que ocorreu em março de 2017, sendo 82 denúncias de pânico e 215 sigilosas. Atualmente 1.952 aplicativos móveis contam com o aplicativo instalado de modo ativo nos sistemas Android e iOS.

“Com esse prêmio, o Estado do Piauí ganha reconhecimento com sua capacidade de inovar, criando solução de tecnologia de proteção à mulher, que hoje, infelizmente, convive com um dos crimes mais covardes, então é importante para o Piauí receber reconhecimentos como esse, pois é um recado para quem agride as mulheres, de que o Governo está atento e trabalhando para evitar que este tipo de crime aconteça”, avalia o diretor geral da ATI, Avelyno Medeiros.

“[O prêmio] é um reconhecimento do trabalho feito pela nossa equipe técnica na ATI que nos traz muito orgulho. No momento, vários estados do Brasil estão nos procurando e estamos repassando o Salve Maria aos que nos procuram”, conta o Secretário estadual de Administração, Ricardo Pontes, que marcou presença durante a solenidade de premiação.

Download Gratuito

O aplicativo Salve Maria pode ser baixado gratuitamente, tanto na Play Store para aparelhos com sistema Android quanto na Apple Store, via sistema iOS. Dispõe de dois modos de denúncia, tendo o botão do pânico que, ao ser apertado no celular, emite um alerta à Central de Polícia, que por sua vez desloca a viatura mais próxima da vítima para atender ao chamado, pois o aplicativo informa a localização de onde o pedido de socorro partiu.

O segundo botão pode ser usado por qualquer pessoa, sendo possível preencher um formulário simples com dados do agressor, da vítima, endereço e ainda anexar arquivos de áudio, vídeo e imagem. O processo de denúncia é sigiloso nas duas modalidades.

Link do aplicativo Salve Maria para download na Play Store:https://play.google.com/store/ apps/details?id=br.gov.pi.ati. salvemariaapp

