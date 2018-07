Home » Destaque » MPC pede bloqueio das contas da câmara e prefeitura de Luzilândia e TCE atende.

MPC pede bloqueio das contas da câmara e prefeitura de Luzilândia e TCE atende.

13 prefeituras, 10 câmaras municipais tem contas bloqueadas pelo TCE-PI hoje quinta (05) entre estas cidades, Luzilândia-PI foi bloqueada.

As contas da prefeitura de Luzilândia foram bloqueadas. O prefeito Ronaldo Gomes não apresentou a prestação de conta conforme a lei determina a cada seis meses. A câmara municipal presidida pela mãe do prefeito vereadora Nazinha, também não apresentou a prestação de conta daquela casa legislativa. O assunto destas prestações esteve na pauta da sessão última cobrado pelo ex-aliado do prefeito, vereador Fernando Aguiar.

Sem as prestações de conta o MPC não tem como fiscalizar os gastos públicos e por unanimidade a pedido do MPC – Ministério Público de Contas o TCE determinou mais um bloqueio de contas na gestão do prefeito Ronaldo Gomes.

