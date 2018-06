ENTRE EM CONTATO DE QUALQUER LUGAR DO BRASIL

NET COMBO

É um pacote que você pode montar com os produtos que mais te interessam, com isso, você consegue diversas vantagens, como:

Descontos nos produtos adquiridos

Ganha o dobro de velocidade na banda larga

Pagamento em uma única fatura

Se você é uma pessoa que trabalha muito, mal fica em casa mas quer um conforto na hora que chega, temos a opção do pacote Combo Facil HD, com ele você tem a facilidade da internet com WI FI em casa, TV em HD com os canais de notícias e filmes.

Mas se você quer programação para a família toda, tem filhos e gosta da casa sempre cheia, temos a opção do Combo TOP HD Max, com ele você tem toda a programação da NET em HD, e ainda garante um ponto com gravador, para deixar salvo todos aqueles programas que quer assistir mas não vai estar em casa na hora.

Gostou?! Então simula o seu pacote da NET!

Quer opções de pacotes fechados?

A NET já tem opções de combos montados, que vão dos mais básicos e econômicos aos mais completos. Ou seja, temos pacotes para todos os gostos.

Se você é uma pessoa preocupada com as contas, gosta de tudo simplificado e gosta de tecnologia, com o Combo você garante tudo isso e muito mais.

Ligando no NET contato e adquirindo você garante o Débito automático na sua conta, ou se preferir, recebe em casa ou por email a fatura unificada, juntando o valor da sua TV, Internet e NET Combo Telefone.

Não tem desculpa, com os Combos da NET você sempre sai ganhando, e ainda garanta descontos exclusivos com a combinação dos produtos em uma única fatura! Tem certeza que vai deixar passar essa chance de ouro?

CONTATO NET TV

Os planos de TV da NET são divididos em 5 opções. Pacotes que vão do mais básico em formato digital, até o pacote mais avançado em HD com ponto de gravação incluso.

Todos eles são moldados pensando no perfil de cada cliente. Se você gosta de algo mais básico, existe o Fácil Digital, que conta com uma programação mais básica.

Algo intermediário, gosta de tudo um pouco? Tem o Mix HD, que além de uma programação maior e em HD, conta com um ponto adicional gratuito.

Mas se você quer a programação completa disponível pra você, existe o TOP HD Max, nele você conta com toda a grade de canais e 100% em HD, e ainda garante um ponto de gravação em HD.

Basta ligar para o Telefone de contato da NET e descobrir qual mais combina com você!

CONTATO NET INTERNET

Precisa de uma internet rápida, com qualidade e barata? A NET tem uma grande novidade pra você.

Ligando no telefone de contato NET para compra, você pode conversar com especialistas e descobrir qual velocidade mais combina com você.

Velocidades que vão de 5 Mega até 240 Mega, sem franquia de uso e sem limite de dados, e ainda garante um Wi Fi gratuito com Antivirus junto? É com a NET!

NET CONTATO TELEFONE

Os telefones da NET são ótimos para quem gosta de falar muito e ter controle da fatura no final do mês.

Com ele você pode falar ilimitado para qualquer operadora local, Brasil ou até mesmo mais de 40 Países.

E não tem limite de minutos ou roaming de dados, é só ligar e falar o quanto quiser! São 3 opções de telefone:

ilimitado local

ilimitado brasil

ilimitado mundo

Vai ficar de fora?

Ligue agora no NET Telefone Contato e tire todas as suas dúvidas!