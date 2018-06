Home » Brasil » CONCURSO FOTOGRÁFICO “OLHARES INSPIRADORES CANON” VOLTA COM TEMA SOBRE O AMOR

Destaque. Publicado em: 19 de junho de 2018 - Ás: 00:22 - Categorias: Brasil

CONCURSO FOTOGRÁFICO “OLHARES INSPIRADORES CANON” VOLTA COM TEMA SOBRE O AMOR

A Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem digital, realiza, entre junho e agosto, mais uma etapa do concurso “Olhares inspiradores Canon”, que irá premiar as melhores fotografias. O tema desta edição será “Formas de clicar o amor” e os participantes poderão concorrer em três categorias: câmeras Canon compactas e EOS, câmeras Canon Full Frame e smartphones e câmeras digitais de outros fabricantes.

“Existem várias possibilidades de mostrar, por meio da imagem, a representação do amor. Queremos que todos os participantes se inspirem e cliquem com o coração”, comenta Tânia Abe, supervisora de Marketing de consumo da Canon do Brasil.

Esta edição do concurso já está com inscrições abertas no site do Canon College, no endereçohttp://college.canon.com.br/concursos. Lá também é possível encontrar o regulamento completo do concurso.

Para participar, os interessados deverão criar uma conta no site e em seguida enviar suas fotos. Quem já participou do concurso poderá usar o mesmo login e senha. Cada inscrito terá a oportunidade de enviar 3 fotos para a edição, independente da categoria.

Quem quiser participar do concurso com o tema “Formas de clicar o amor”, deve enviar sua foto até o dia 02 de julho. Os próximos temas serão: cotidiano, de 02 de julho a 01 de agosto, e felicidade, de 01 de agosto até 31 de agosto.

Os jurados para esta edição do concurso serão Eder Chiodetto, curador especializado em fotografia, muito famoso no Brasil e no exterior por suas mais de 70 exposições realizadas, e Cássio Vasconcellos, fotógrafo paulistano que integra o seleto grupo do livro The World Atlas of Street Photography.

Mais informações poderão ser encontradas no site http://www.canoncollege.com.br/concursos.

Sobre a Canon:

www.canon.com.br

A Canon é líder em desenvolvimento de tecnologias de gerenciamento de documentos, imagem e pela fabricação de uma variedade de produtos que vão desde câmeras, copiadoras e impressoras, até equipamentos ópticos para a indústria de semicondutores e lentes profissionais para broadcasting. No Brasil desde 1974, a Canon conta com infraestrutura própria com cerca de 500 colaboradores e uma rede de revendas responsável pela distribuição de toda a linha de soluções corporativas. A empresa oferece ao mercado brasileiro um portfólio com mais de 70 produtos entre câmeras, multifuncionais, copiadoras, fax e scanners.









Notícias Relacionadas