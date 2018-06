Home » Destaque » Pr. Albeni, empossado pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Luzilândia

Pr. Albeni, empossado pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Luzilândia

Por Sousa Neto

LUZILÂNDIA-PI Tomou posse nesta quarta-feira (13) o Pr. Albeni na Igreja do Evangelho Quadrangular, substituindo o Pr. Lino que se afasta para cuidar do pai idoso em Campina Grande, mais antes vamos conhecer um pouco desta igreja que se encontra aqui há mais de duas décadas.

Vindo de Parnaíba – PI a Igreja do Evangelho Quadrangular trazido pelo Missionário Luiz Sampaio em Novembro de 1992.

Teve as primeiras reuniões em solo luzilandense em uma sala de aula do colégio Sete de Setembro com nome de campanha “Prece Poderosa”

Em seguida os primeiros membros passaram a reunir-se em um espaço murado, sem teto, onde hoje é a escolinha Zabelê ficando ali por alguns anos.

Logo depois, por volta de 1995 a reunião mudou-se para o antigo CINE na Praça Santa Luzia ficando ali por algum tempo.

E saindo para a sede própria (foto abaixo) na Rua Benedito Carvalho, bairro Guabiraba, onde permanece até hoje.

E para da continuidade a história desta igreja em Luzilândia, foi empossado nesta quarta-feira (13) pelo superintendente da região Pr. Carlos Magno, o Pr. Albeni, para dirigir a Igreja do Evangelho Quadrangular.

O Pr. Albeni é filho de Luzilândia, do bairro Guabiraba, mais morava em São Paulo há 22 anos retornando a terra onde nasceu a pouco mais de dois anos. Dirigiu a igreja de Pedrinhas, São Bernardo-MA e empossado nesta quarta-feira (13) pastor do Evangelho Quadrangular de Luzilândia.

Fotos: Sousa Neto







