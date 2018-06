Home » Destaque » Ver. Fernando Aguiar denuncia a farra dos carros alugados na Sec. de Saúde entre outras coisas estranhas da administração do Prefeito Ronaldo Gomes

Luzilandia. Publicado em: 9 de junho de 2018 - Ás: 13:18 - Categorias: Destaque

Ver. Fernando Aguiar denuncia a farra dos carros alugados na Sec. de Saúde entre outras coisas estranhas da administração do Prefeito Ronaldo Gomes

LUZILÂNDIA-PI Gastos estranhos com material de limpeza; prestação de conta ausente, recolhimento da COSIPA e prédios públicos com luz cortada; farra dos carros alugados na Sec. de Saúde tudo isso e muito mais denunciado pelo ex-aliado, ex-líder do prefeito Ronaldo Gomes, ver. Fernando Aguiar, caiu como uma bomba na sessão desta sexta (08) e deixa pelado a vista de todos a administração estranha “Construir e Servir” do prefeito Ronaldo Gomes.

Ouça o áudio da denuncia:

Por Sousa Neto

Notícias Relacionadas