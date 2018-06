Home » Economia » Grupo Pequeno Querubim realiza atividades diversas na semana do “Meio Ambiente”

Grupo Pequeno Querubim realiza atividades diversas na semana do “Meio Ambiente”

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI A semana do meio ambiente em Luzilândia foi marcada pela atividade do “Grupo Pequeno Querubim” de defesa do meio ambiente fundado por Ariele Paiva.

As atividades do grupo se concentraram no bairro Dilma Rousself com a 1ª Feira de Incentivo a Preservação do Meio Ambiente, que teve inicio dia 05 (terça-feira) com uma programação diversificada, palestras, plantação de sementes, artesanato com garrafa pet e distribuição de kits educativos para as crianças e termina dia 10 (domingo) com grande multirão seguido da coleta seletiva nas margens do rio Parnaíba.

A falta de conscientização ambiental é um dos maiores inimigos do meio ambiente que fornece tudo que precisamos para vivermos e garantir a continuação da espécie humana.

Aqui em Luzilândia a luta do Grupo Pequeno Querubim pela preservação do meio ambiente através da ação e palestras, rendeu ano passado a conquista da “Comanda Pe. Jonas Pinto.

Veja nas fotos abaixo como foi as atividades no Dilma Rousself da 1ª Feira de Incentivo a Preservação do Meio Ambiente.









