Candidata do Amazonas é eleita Miss Brasil 2018

Em concurso realizado no Rio de Janeiro na noite deste sábado (26), a representante do Amazonas foi a vencedora do Miss Brasil Be Emotion 2018.

Entre as cinco finalistas, ficaram as misses Alagoas, Bahia, Ceará, Amazonas e Santa Catarina. Ao todo, 27 candidatas participaram do evento.

A vencedora recebeu a coroa da Miss Brasil Be Emotion 2017, Monalysa Alcântara, do Piauí. Ela foi a primeira representante de seu estado a vencer a premiação e a terceira mulher negra.

Ela será a candidata do Brasil ao Miss Universo 2018, que será realizado nos Estados Unidos.

