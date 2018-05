Home » Destaque » Robert Rios critica desempenho dos senadores piauenses

Publicado em: 23 de maio de 2018

Robert Rios critica desempenho dos senadores piauenses

Em visita a Picos, o líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Robert Rios (DEM), disse que os atuais senadores piauienses são tratados com deboche. Por isso, ele e o ex-governador.Wilson Martins (PSB) vão disputar as vagas no Senado para resgatar os valores do estado no cenário nacional.

Segundo Robert Rios, o Piauí hoje é humilhado no cenário nacional. Ele ressalta que os senadores do Rio Grande do Sul, do Paraná, Rio de Janeiro e de São Paulo humilham o Piauí e isso é inaceitável, não pode continuar.

“Regina Sousa (PT) é uma mulher de bem, trabalhadora, decente, honesta, mas lá no Senado ela é conhecida como a tiazinha do café, num deboche ao Piauí, numa humilhação ao Piauí. Elmano Férrer é conhecido como véim dançador e o outro senador é conhecido como corrupto. Então nós precisamos resgatar esses valores, fazer o Piauí ser respeitado no Senado Federal” – anunciou Robert Rios.

O deputado acredita que com a chegada dele e do ex-governador Wilson Martins ao Senado, o Piauí voltará a ser respeitado no cenário nacional como era na época do Petrônio Portela. Eleição no Piauí.

Em relação à sucessão estadual, Robert Rios disse que a oposição está percorrendo o estado do Piauí para construir um plano de governo moderno, que possa ser posto em prática pelo pré candidato ao Karnak Luciano Nunes (PSDB).

“Esse Piauí velho, antigo, arcaico tem que ser sepultado, enterrado! Esse Governo atual não serve mais à causa do povo piauiense” – pontuou o líder da oposição na Alepi.

Fonte: GP1

