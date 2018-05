Home » Destaque » Sebrae realizará a Semana do Microempreendedor Individual

De 14 a 19 de maio o Sebrae realizará a Semana do Microempreendedor Individual, MEI, em todo o país. No Piauí, as atividades acontecerão em cerca de 50 cidades.

Desta forma, convidamos os jornalistas para que participem da abertura oficial do evento, que acontecerá segunda-feira, 14 de maio, às 07h30, na sede do Sebrae, no centro de Teresina.

Durante a Semana, analistas e consultores do Sebrae estarão disponíveis para esclarecer sobre as vantagens do MEI, auxiliar no preenchimento da Declaração Anual Simplificada, e efetuar registros de empreendedores.

No que se refere a capacitações, serão mais de 150 palestras e oficinas gratuitas.

Na capital, as atividades acontecerão no Centro de Treinamento Empresarial do Sebrae, que funciona em prédio anexo à sede da instituição. No local, estarão presentes também representantes de instituições financeiras, ofertando linhas de microcrédito para os empreendedores.

No interior, o atendimento ocorrerá nos Escritórios Regionais do Sebrae em Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Bom Jesus e Floriano. Já as capacitações acontecerão também em cidades como União, Campo Maior, Prata do Piauí, Elesbão Veloso, Parnaíba, Luzilândia, Luís Correia, Piripiri, Boa Hora, Barras, Pedro II, Arraial, Santa Rosa do Piauí, Capitão Gervásio Oliveira, Campo Alegre do Fidalgo, Paulistana, Francisco Macedo, Itainópolis, Simplício Mendes, Curimatá e Parnaguá.

Em Teresina, será realizada ainda uma Feira de Oportunidades de Moda e Beleza, com a participação de fornecedores de produtos e insumos para esses segmentos, além do Fórum Gestão da Beleza, que acontecerá dia 14 de maio, contando com palestras de profissionais de renome nacional.

ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DO MEI

Data: Segunda-feira, 14 de maio

Horário: 07h30

Local: Sede do Sebrae em Teresina – Av. Campos Sales, 1046 – Centro

FÓRUM GESTÃO DA BELEZA

Data: Segunda-feira, 14 de maio

Horário: 08h30

Local: Auditório do Sebrae em Teresina – Av. Campos Sales, 1046 – Centro

