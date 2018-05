Home » Baixo Médio Maranhense » Estrada da Formosa virou estrada da lama (São Bernardo-MA)

Publicado em: 5 de maio de 2018

Estrada da Formosa virou estrada da lama (São Bernardo-MA)

Por Sousa Neto

Construído com material inadequado pela atual gestão, a estrada da Formosa entre São Bernardo-MA e a ponte de Luzilândia-PI na margem do rio Parnaíba, esta assim (foto) neste momento de chuvas intensas na região, uma trilha de lama.

A estrada da Formosa foi e ainda é por décadas a principal porta de saída e entrada do estado do Maranhão para o Piauí e Ceará aqui no baixo Parnaíba.

Nossa reportagem conversou com moradores da Formosa que nos disse, que alertaram a equipe que fazia o serviço no verão do ano passado, sobre o material inadequado que estavam colocando na estrada e que foram ridicularizados: “vocês não sabem de nada”. Disse um morador que pediu pra não ser identificado com medo de retaliações.

As imagens feitas pela produção do Portal LuzilandiaOnline prova que os moradores da Formosa sabiam o que estavam dizendo, veja:

Neste trecho a estrada virou uma trilha de lama, apenas quem mora no Povoado Formosa, Cigana, Santo Eugênio entre outros se aventuram para chegar em casa.

Pela falta de interesse das gestões passadas o acesso de pouco mais de 9 km da MA 110 até o Povoado Porto Formoso na margem do rio Parnaíba, continuou estrada de chão sem asfalto e todo ano o povo é obrigado passar por esta humilhação.

No verão do ano passado, o governo Flávio Dino estendeu até aqui o “Mais Asfalto” um programa do seu governo. As obras começaram mais foram suspensa logo que chegou o inverno na região. Todo este transtorno de décadas deve acabar com a conclusão desta obra.

Fotos: Sousa Neto









