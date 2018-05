Home » Destaque » Pr. Mário Oliveira ( AD Shalom Alfa e Omega) em Brasília para sua formatura em Teologia

Luzilandia> Religião. Publicado em: 26 de abril de 2018 - Ás: 15:16 - Categorias: Destaque

Pr. Mário Oliveira ( AD Shalom Alfa e Omega) em Brasília para sua formatura em Teologia

Por Sousa Neto

BRASÍLIA-DF Se encontra na capital do país o Pr. Mário de Oliveira cumprindo agenda desde a participação no Congresso da Convenção CONIMESBE até sua formatura em Teologia que ocorrerá neste fim de semana.

O pastor Mário é de Teresina-PI e presidente das Assembléias de Deus Shalon Alfa e Omega no Piauí / Maranhão e casado com a suplente de vereadora Mazé do Vale de Luzilândia-PI.

Veja abaixo imagens do Pr. Mário pregando em uma igreja do DF – Distrito Federal.

Congresso CONIMESBE 2018

Formatura em Teologia do Pr. Mario de Oliveira na noite de sábado (28)











