Home » Destaque » Bomba! Lava Jato faz buscas no gabinete do senador piauense Ciro Nogueira

Política. Publicado em: 24 de abril de 2018 - Ás: 12:12 - Categorias: Destaque

Bomba! Lava Jato faz buscas no gabinete do senador piauense Ciro Nogueira

Na manhã desta terça-feira (24) a Polícia Federal está cumprindo mandado de busca e apreensão no gabinete do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI). Além de Ciro, o deputado Eduardo Fonte (PE) também é alvo na operação, que corre em sigilo em Brasília.

Eduardo Fonte é suspeito de obstrução de Justiça no âmbito da Lava Jato. O deputado, conhecido pelos membros do partido como Dudu, é ex líder do PP na Câmara dos Deputados. A PF cumpre também mandado de prisão contra o ex-deputado Mário Junqueira, de Roraima.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. A operação é uma ação conjunta com a Procuradoria Geral da República (PGR).

Segundo informações de O Globo, o corredor que dá acesso ao gabinete do senador foi interditado pela segurança do Senado. Ciro Nogueira está com a família em Portugal.

Associação criminosa

De acordo com o Estadão, Eduardo Fonte e Ciro Nogueira são suspeitos de integrar uma associação criminosa com outros parlamentares do Progressistas, como Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira, Benedito de Lira, José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Nelson Meurer.

Segundo o MPF, esse grupo teria cometido delitos contra a Câmara dos Deputados, visando a “a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos da administração pública direta e indireta”.

Ex-assessor de Ciro foi ameaçado

Segundo o site O Antagonista, um ex-assessor de Ciro Nogueira foi ameaçado de morte por colaborar com a Polícia Federal. Ciro e o deputado Dudu da Fonte teriam tentado comprar o silêncio do ex-assessor que passou a colaborar com a Lava Jato.

Os pagamentos teriam sido realizados pelo ex-deputado Márcio Junqueira, que teve a prisão decretada nesta terça, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-assessor foi ameaçado de morte após contar sobre as entregas de dinheiro em espécie. Ele colaborou ainda em diversas investigações, uma delas decorrente da delação da JBS. Atualmente, ele está no programa de proteção a testemunhas.

Fonte:https://www.gp1.com.br/noticias/lava-jato-faz-buscas-no-gabinete-do-senador-ciro-nogueira-431968.html

Notícias Relacionadas