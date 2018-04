Home » Destaque » Enchente do Parnaíba corta estrada maranhense de acesso a ponte de Luzilândia

Luzilandia. Publicado em: 11 de abril de 2018 - Ás: 21:50 - Categorias: Destaque

Enchente do Parnaíba corta estrada maranhense de acesso a ponte de Luzilândia

Por Sousa Neto

O rio Parnaíba continua enchendo, quase 6 metros, e do lado maranhense já cortou a estrada de acesso a ponte de Luzilândia.

Carros e motos se arriscam ao atravessar o trecho de aterro do projeto “Mais Asfalto” do governo do Maranhão.

O Mais Asfalto teve inicio nos últimos meses de 2017 e as obras foram paralisadas com a chegada das chuvas na região, são 9 km para ser asfaltado do Pov. Entrocamento até o Pov. Porto Formoso.

Como a obra do aterro aconteceu muito lentamente, não alcançou altura acima do nível das águas da enchente neste local, causando assim, transtorno, dificuldade e perigo a quem se aventura passar.

Se o rio continuar enchendo nos próximos dias, o município de São Bernardo deve tomar as devidas providências com os bernardenses ribeirinhos da região. Muitas casas estão ao lado do rio e as famílias não saíram e parece não esta preocupada com o avanço das águas do “Velho Monge”.

Não encontramos ninguém da prefeitura de São Bernardo no trecho alagado, nem Defesa Civil ou à própria “Assistência Social” do município.







Fotos: Sousa Neto

Notícias Relacionadas