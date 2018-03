Home » Destaque » Deputados de Luzilândia e a movimentação partidária para definir o futuro político deles

Luzilandia. Publicado em: 22 de março de 2018 - Ás: 00:02 - Categorias: Destaque

Por Sousa Neto

Às eleições 2018 se aproxima e a correria dos políticos é intensa para desfiliação e filiação partidária, definindo seus lugares no cenário politico deste ano.

Aqui da região do baixo Parnaíba piauiense, norte do estado, o deputado estadual Ismar Marques de Luzilândia sai do PSB e se filia nesta sexta-feira (23) ao MDB do deputado Thermistocles Filho. Também da região. Ismar vai concorrer ao cargo de deputado federal.

Já a situação da deputada estadual Janaína Marques (PTB) sobrinha de Ismar Marques é bastante delicada.

Segundo ela, haverá um encontro da bancada do PTB com o ex-senador João Vicente Claudino que deve acontecer quinta-feira (22) para definições partidárias rumo às eleições.

João Vicente deve sair candidato a governador pela oposição e Janaína que atualmente é da base do governo petista Wellington Dias, vai ter que decidir com quem vai caminhar nas eleições 2018.

