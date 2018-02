Home » Destaque » Presidente da Câmara de Vereadores de Joaquim Pires – PI Aumenta seu próprio salário e de seus pares

Política. Publicado em: 6 de fevereiro de 2018 - Ás: 16:36 - Categorias: Destaque

O atual presidente da Câmara de Vereadores de Joaquim Pires – PI, Sr. Francisco das Chagas Cardoso, aumentou seu próprio Salário para 5.682,30 reais e o de seus pares para 4.545,83 reais, a partir de 01 de Janeiro de 2018, e ao mesmo tempo enviou comunicado a todos os vereadores informando que a Câmara de Vereadores de Joaquim Pires, pasmem reunir-se a durante todos o primeiro semestre de 2018, ou seja de janeiro junho de 2018, apenas por 9 vezes, para realização de apenas nove sessões.

Fazendo uma conta Simples o nobre Presidente receberá no primeiro Semestre de 2018 a importância de 5.682,30 x 6 meses, ou seja 34.093,30 reais, se dividirmos pela quantidade de sessões que serão realizadas pela Câmara 9 sessões, pasmem o Sr. Francisco das Chagas (Presidente), receberá um valor de 3.788,20 reais por cada sessão, enquanto que os outros vereadores também receberam por cada sessão um valor de 3.030,55 reais, lembrando ainda que as sessões da câmara começam as 20:00h e terminam quase sempre antes das 22:00, ou seja por duas horas trabalhadas o nobre presidente recebe mais de quatro salários mínimos. (Que Vergonha). COM A PALAVRA O MINISTÉRIO PÚBLICO.

