Escolhidos novos heróis da NASA para 2018

Sob a legendária nave espacial Atlantis, os astronautas Dr. Thomas Jones e Capitão Scott Altman serão homenageados pela NASA em 21 de abril de 2018, durante uma cerimônia de gala no Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral – Flórida.

Na ocasião, os veteranos terão seus nomes incluídos entre as 95 personalidades no U.S. Astronaut Hall of Fame® homenageadas por seus feitos extraordinários em nome do desenvolvimento de missões de exploração e descoberta espacial.

O Hall da Fama da NASA foi inaugurado há mais de 30 anos em homenagem aos seis astronautas sobreviventes do Mercury 7. Em novembro de 2016, um novo Salão da Fama dos Astronautas dos EUA abriu no Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy, como parte da atração Heroes & Legends. Desde então, todos os anos um comitê de ex-funcionários da NASA, diretores de voo, historiadores e jornalistas organizado pela Astronaut Scholarship Foundation, selecionam os astronautas para fazerem parte da atração no Complexo. Para ser elegível, o candidato deve: ter feito seu primeiro voo há pelo menos 17 anos da eleição, ser cidadão dos EUA e ter alcançado cargos de comandante, piloto ou especialista missionário treinado pela NASA que tenha orbitado a Terra pelo menos uma vez.

“Ambos os astronautas exemplificam as qualidades dos verdadeiros heróis americanos: coragem, dedicação e paixão”, declarou o Curt Brown, presidente da Astronaut Scholarship Foundation. “À medida que a missão da NASA continua a evoluir, com o objetivo de aprender mais e avançar, reconhecemos que indivíduos como estes desempenham papel crucial na manutenção dessa missão. Estamos muito satisfeitos em adicioná-los ao grupo de elite de homens e mulheres que foram induzidos no Hall da Fama dos Astronautas dos EUA”.

Dr. Thomas Jones contribuiu bem mais que 11 anos com a NASA, durante as quais ele voou em quatro missões de ônibus espacial para a órbita terrestre. Graduado da Academia da Força Aérea e ex-piloto de bombardeiros, Jones ingressou na NASA em 1990, ajudou a executar operações científicas durante o primeiro voo do Space Radar Laboratory (SRL-1) em 1994, e foi o comandante da carga na missão do SRL-2 a bordo do STS-68 no mesmo ano. Seus próximos dois voos incluíram o STS-80 e o STS-98, durante os quais ele implantou e recuperou o Wake Shield Facility e liderou uma série de três caminhadas espaciais para instalar a peça central da Estação Espacial Internacional, o Módulo de Laboratório Destiny dos EUA. Autor de quatro livros espaciais e de aviação, ele criou sistemas de coleta de informações para a CIA e ajudou a NASA a desenvolver conceitos avançados de missão para explorar o sistema solar. Dr. Jones já recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio de Serviço Excepcional da NASA, Medalha de Liderança Excepcional, Medalha de Serviço Público Excepcional e Medalha de Serviço Distinto. Atualmente é pesquisador sênior no Instituto da Fluxo de Ciência e Ciência da Flórida, com foco na exploração espacial humana, uso de asteroides e recursos espaciais e defesa planetária.

Capitão Scott Altman foi um piloto de caça, é conhecido por seus voos aéreos acrobáticos no filme “Top Gun”. Foi selecionado pela NASA em 1995, em 1998 serviu de piloto na Columbia durante a missão STS-90 Neurolab, que estudou os efeitos da microgravidade no cérebro e no sistema nervoso humano. Dois anos depois, em 2000, ele pilotou Atlantis no STS-106 durante uma missão de 12 dias para preparar a Estação Espacial Internacional para a chegada da primeira equipe permanente. Ele também comandou a Columbia no STS-109 e STS-125, ambas missões de serviço ao Telescópio Espacial Hubble. No total, Altman passou mais de 51 dias no espaço durante as quatro missões. Já recebeu a Distinguished Flying Cross, a Medalha de Louvor da Marinha e foi o vencedor do prêmio de 1987 pela conquista excepcional da Tactical Aviation, conforme selecionado pela Associação da Aviação Naval. Ele se aposentou da NASA em 2010 para se juntar à família de empresas federal ASRC.

