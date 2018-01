Home » Destaque » Conflito envolvendo uma idosa e vizinhos pode acabar em tragédia em Luzilândia

Luzilandia. Publicado em: 17 de janeiro de 2018 - Ás: 21:21 - Categorias: Destaque

Conflito envolvendo uma idosa e vizinhos pode acabar em tragédia em Luzilândia

A idosa Raimunda Cordeiro residente na Avenida Domingos Marques, 55, teve o muro da sua casa derrubado por vizinhos na tarde do dia 14 de Janeiro, domingo por volta das 17 horas.

Entenda o caso: Raimunda Cordeiro reside neste endereço desde a década de 60 do século XX. Mais por volta de 1985 apareceu um suposto dono do terreno com uma documentação e começou tocar o terror para expulsar os moradores da área. Muitos não aguentaram e foram embora, restando apenas Raimunda Cordeiro e o vizinho ao lado.

Em 2010 Raimunda Cordeiro entra com o processo da “Usucapião” para ter a legalidade do terreno, já que tem a posse há décadas. Começa então um processo que se arrasta há quase 10 anos e nenhum juiz julgou o caso.

Desde então Raimunda Cordeiro vive um pesadelo que começou na década de 80 e não tem data para terminar.

De lá pra cá ocorreu muitos atritos por conta disso. O mais recente teve inicio nos primeiros meses de 2017. Um dos vizinhos (filho do suposto dono do terreno, já falecido) construiu uma piscina e colocou os canos encostado na cerca de madeira para derramar água dentro do terreno de Raimunda Cordeiro, lançando toda à água (Foto) no cercado. Ao ser perguntado a respeito da atitude, disse: que vai ficar assim e pronto porque ali é o caminho da água.

Raimunda Cordeiro depois de ver os animais domésticos (galinhas) morrer após se contaminar com á água da piscina que se espalha pelo terreno, mandou construir um muro (Foto) para conter á água e nesta tarde de domingo (14) eles derrubaram o muro para á água continuar passando para o cercado.

O clima é extremamente perigoso porque estas pessoas que também são envolvidas com grupo político de Luzilândia, onde um deles também é, mais sem nenhuma expressão e com uma péssima reputação em todo o município, já deixou provado com esta ação criminosa de derrubar o muro de Raimunda Cordeiro, do que são capazes de fazer.

Raimunda Cordeiro é uma idosa, com diversos problemas de saúde que estão se agravando ainda mais com tanta tensão e indecisão da justiça. Aqui ela viu os filhos nascer e crescer, há toda uma história de vida.

Luzilândia hoje é uma cidade entregue a própria sorte. Juiz aqui é artigo de luxo. Os que aparecem são temporários e logo vão embora. E diante disso podemos afirmar que, qualquer tragédia que venha acontecer à culpa também é dos juízes que passaram por aqui desde 2010 e não fizeram seu trabalho neste caso, que é julgar, da direito para quem a lei diz ter direito e por um ponto final neste drama.

Da Redação

Notícias Relacionadas