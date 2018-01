Home » Destaque » Luzilandenses Alaim Sanção e Bid Lima estão cotados para assumir Secretaria de Cultura do Estado

Luzilandenses Alaim Sanção e Bid Lima estão cotados para assumir Secretaria de Cultura do Estado

A data limite estabelecida pela legislação eleitoral para que todos deixem os cargos e possam concorrer as eleições é 7 de abril, exatamente seis meses antes do primeiro turno da eleições.

Até lá, no Piauí, haverá uma grande mudança no quadro administrativo do governo Wellington Dias (PT). Deputados estaduais devem sair do primeiro escalão para retornarem à Assembleia Legislativa. A alteração é para que possam concorrer à reeleição neste ano de 2018, e nomes de técnicos estão sendo cotados para assumir alguns desses casos.

As informações também dão conta que os deputados estaduais afastados Francisco Limma, (SDR), Fábio Novo (Cultura), Hélio Isaías (Defesa Civil), Janaínna Marques (Infraestrutura) Nerinho (Desenvolvimento Econômico), Flávio Nogueira, PDT, (Turismo) vão sair dos cargos para disputar a reeleição de deputado estadual.

Com isto, nomes como dos luzilandenses Alaim Sanção, e Marlenildes Lima (BID LIMA), estão fortemente cotados para a Assumirem a Secretaria de Estado de Cultura do Piauí (SECULT), em substituição a Fábio Novo.

Se o critério a ser adotado for eminentemente técnico, o nome de Alaim Sanção está muito forte. No entanto, se o critério for por experiência, o nome de Bid Lima é que consta como muito forte porque ela já ocupou aquele pasta. Todavia, a decisão ficará entre o deputado Fábio Novo e o governador Wellington Dias.

