Piauí consegue liberação de R$ 118 milhões em convênios federais

Dados obtidos junto a União mostram que no mês passado o Estado e municípios conseguiram a liberação de R$ 118,830 milhões em convênios federais. O montante é referente a 64 operações firmadas pelas administrações públicas, abrangendo municípios como Agricolândia, Alvorada do Gurgueia, Angical, Barras, dentre outros.

O indicativo consultado na terça-feira, 02 de janeiro, ainda não considera os números do dia 25 de dezembro a 31 de dezembro, o que pode consolidar para um incremento nas liberações. Os convênios envolvem diversas pastas, como por exemplo, os Ministérios dos Esportes, Saúde, Cidades.

Apenas para o município de Floriano, no Sul do Piauí, foram R$ 7,3 milhões dispostos a implantação do sistema de esgotamento sanitário, englobando rede coletora, estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque, emissários , estação de tratamento e ligações domiciliares. O empreendimento está na primeira etapa. Para o Governo do Estado, a União apontou para a liberação de valores do convênio com o Ministério da Integração Nacional para o desenvolvimento de obras de ligação intradomiciliares dos municípios de Ilha Grande, Porto, Murici dos Portelas, Guadalupe, União, Amarante, Madeiro, Joca Marques, Luzilândia, Santa Filomena e outros. O valor liberado no mês foi de R$ 7,369 milhões. Em todo o país, as liberações no período atingiram a marca de R$ 11 bilhões.

TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS – Em meio a esse demonstrativo, há a perspectiva dos entes para que nos últimos meses do ano tenha ocorrido uma mudança na modalidade de transferências, as discricionárias, de modo que a queda acumulada até agosto era de 32%. No período, a redução acumulada no comparativo com 2016 chegava a R$ 116 milhões no Piauí. Muitos prefeitos vem reclamando constantemente da queda nas transferências voluntárias, já que apesar do aumento no repasse do Fundo de Participação, o valor acaba sendo insuficiente para suprir a demanda. A situação não é exclusiva do Piauí, nos demais Estados do Nordeste ocorre o mesmo, de modo que a queda nas transferências voluntárias da União é de R$ 1,022 bilhão.

