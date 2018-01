Home » Brasil » CGU aponta fraude em quase 9 mil cadastros do Bolsa Família no Piauí

Destaque. Publicado em: 7 de janeiro de 2018 - Ás: 12:25 - Categorias: Brasil

CGU aponta fraude em quase 9 mil cadastros do Bolsa Família no Piauí

Uma auditoria da Controladoria-geral da União (CGU) nos benefícios do programa social Bolsa Família revelou fraude em quase 350 mil cadastros. No Piauí, 8.663 cadastros foram fraudados.

Segundo o relatório da CGU, o governo pagou indevidamente R$ 1,4 bilhão a pessoas que não tinham direito ao benefício. A CGU afirma que quem recebeu o dinheiro indevidamente está sendo localizado.

De adordo com o ministério do Desenvolvimento Social, o programa beneficiou, em dezembro de 2017, mais de 13 milhões de famílias, que receberam benefícios com valor médio de R$ 179. O valor total transferido pelo governo federal às famílias foi de R$ 2,4 milhões em dezembro.

Segudo a auditoria da CGU, famílias com casa própria e carro de luxo foram identificadas no cadastro, além de funcionários públicos. O levantamento foi feito entre 2016 e 2017.

O Bolsa Família foi criado em 2003 para atender famílias em condições de extrema pobreza. Tem direito ao benefício a família que tem renda de R$ 170 por pessoa. Algumas famílias apontadas na fiscalização da CGU tinham renda de mais de R$ 1.900 por pessoa.

Fonte: http://www.portalr10.com/noticia/3510/cgu-aponta-fraude-em-quase-9-mil-cadastros-do-bolsa-famlia-no-pi

Notícias Relacionadas