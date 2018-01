Home » Destaque » Sem ter para onde ir, mulher luzilandense com bebê e marido moram embaixo da ponte Wall Ferraz em Teresina-PI

Luzilandia. Publicado em: 3 de janeiro de 2018

Sem ter para onde ir, mulher luzilandense com bebê e marido moram embaixo da ponte Wall Ferraz em Teresina-PI

O teresinense Glenes Santos (wattsap 8699975189) entrou em contato com o Portal Luzilândia On-Line pedindo para localizar os parentes em Luzilândia no assentamento Dilma Roussef de Tamires Gomes da Silva. No Dilma, Tamires diz ter uma prima de nome Luciana e um tio Benedito.

Tamires esta morando debaixo da ponte Wall Ferraz com seu bebê e o marido Diêgo de Sousa Silva e se alimenta de doações. Tamires contou ao Jornal o Dia que trabalhou de empregada doméstica mais depois não conseguiu mais trabalho.

Mais informações: http://www.portalodia.com/noticias/teresina/sem-ter-para-onde-ir,-casal-vive-com-bebe-embaixo-da-ponte-wall-ferraz-311432.html

