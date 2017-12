Home » Destaque » Matias e Miguel de São João do Arraial iniciam na Franco-Maçonaria

Publicado em: 18 de dezembro de 2017 - Ás: 03:41 - Categorias: Destaque

Matias e Miguel de São João do Arraial iniciam na Franco-Maçonaria

O evento contou com a presença do Grão Mestre PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO MOTA.

No último sábado, 16/12/17 a Loja a loja maçônica Força e Sabedoria N° 26 de Piracuruca, tendo à frente o Venerável Mestre CÍCERO ALMEIDA, realizou em sessão magna, a inauguração de seu novo Templo e Iniciação de sete valorosos irmãos, no grau de Aprendiz Maçom, dentre eles FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS e MIGUEL DA SILVA RODRIGUES, da cidade de São João do Arraial-Piauí.

O evento contou com a presença do Sereníssimo Grão Mestre da Grande da Loja Maçônica do Piauí, PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO MOTA.

Logo depois, na AABB local se deu a comemoração, com a presença de todos os membros da loja, de maçons visitantes, inclusive da potência maçônica Grande Oriente, de cunhadas, sobrinhos e de membros da Ordem DeMolay do capítulo de Piracuruca.

Notícias Relacionadas