Governador volta para evitar”estouro da boiada”, revela politico da base

“O que estou sabendo é que o governador, quando chegar, vai fazer um chamado à ordem, de todo mundo, vai tentar organizar de todo jeito porque as coisas na base, não somente na base politica mas na base do povo ele está perdendo assim o contato então é necessário, devido às muitas promessas que o governador fez, é necessário ele organizar, porque foi jogado o traque dentro do curral onde tem muitos bichos soltos então esse foguete no meio do gado pode estourar todo mundo, quebrar cerca e tudo então é necessário o governador chamar todo mundo, senão a coisa desanda, desanda mesmo!”

Esta revelação foi feita no inicio da manhã de hoje por um politico de alta credibilidade e bastante ligado ao governador Wellington Dias, revelando grande preocupação com o futuro da base de Wellington Dias, “trincada” depois que o senador Ciro Nogueira disse que não abre mão da indicação do candidato a vice na chapa de Wellington Dias.

Fonte:https://www.feitosacosta.com/noticias/feitosa-costa/governador-volta-para-evitar-quot-estouro-da-boiada-quot-revela-politico-da-base-22519.html