Suplente de vereadora luzilandense acompanha colonos do DNOCS em audiência no Palácio da Justiça

Luzilandia. Publicado em: 7 de dezembro de 2017

Aconteceu no dia 28 de Novembro no Palácio da Justiça mais uma reunião dos colonos do DNOCS de Luzilândia-PI. Esta audiência tinha como objetivo tentar um acordo entre os Colonos e o DNOCS acerca de uma demanda que existe há mais de 10 anos.

O DNOCS não compareceu a reunião.

A juíza da 3ª Vara Federal disse que, se o DNOCS não comparecer dará sua decisão. Ainda há três audiências previstas para acontecer.

Os colonos do DNOCS foram acompanhados pela 2ª suplente de vereadora de Luzilandia Mazé do Vale, que também é filha de colonos.

