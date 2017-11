Home » Destaque » Câmara aprova Decreto Legislativo que cria a Comenda do Mérito Legislativo Monsenhor Jonas Pinto

Luzilandia. Publicado em: 23 de novembro de 2017 - Ás: 15:18 - Categorias: Destaque

Câmara aprova Decreto Legislativo que cria a Comenda do Mérito Legislativo Monsenhor Jonas Pinto

Por iniciativa do vereador João Filho, a Câmara Municipal de Luzilândia, aprovou na sessão do dia 10 (sexta feira), o Decreto Legislativo nº 01/2017, que cria a Comenda do Mérito Legislativo Monsenhor Jonas Pinto. Tal distinção será concedida a ilustres cidadãos que tenham prestado relevantes serviços ao município de Luzilândia, ou que bem lhe represente ou defenda dentro e fora dele, sendo o condecorado, natural ou não de Luzilândia.

O Decreto está publicado às fls. 19 do Diário Oficial dos Municípios do dia 21 de novembro de 2017.

