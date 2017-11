Aplicativo do Piauí é apresentado em evento de tecnologia nos Estados Unidos

O aplicativo Piauí Na Palma da Mão foi citado durante o CA World 2017, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia, realizado em Las Vegas nos Estados Unidos. O encontro tecnológico acontece desde a última segunda-feira (13) e a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí – ATI marca presença no por meio de sua Diretora Administrativa Jaira Rodrigues.

Com mais de 400 sessões e diversas apresentações de cases tecnológicos do mundo inteiro, projetos da Bahia, Amazonas e Piauí foram destacados pelo palestrante Daniel Tadeu. “Esse evento tem a finalidade de proporcionar aos participantes treinamentos, exposição de novas tecnologias e roadmaps (que são mapeamentos de metas para desenvolvimento e atualizações de softwares). O palestrante Daniel Tadeu citou o Piauí Na Palma da Mão como um dos pioneiros do Brasil com esse tipo de serviço”, disse a diretora Jaira Rodrigues.

O aplicativo Piauí Na Palma da Mão pode ser baixado gratuitamente na Play Store e é possível realizar atualização cadastral para os servidores do Estado. Contudo, a ferramenta contará ainda com diversos serviços das áreas de Saúde, Trânsito, Segurança Pública, Educação, Cultura e muito mais. As novidades estão sendo implementadas pelos técnicos da ATI-PI.

Os estados do Acre, Bahia, Amazonas, Paraíba e o Distrito Federal, além do Piauí representam a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil (ABEP TIC), que congrega os órgãos brasileiros deste segmento, e os demais associados.

Para uma melhor divulgação da plataforma apresentada, a CA Technologies reservou uma série de reuniões com outros países e com executivos para repassar atualizações e cases de outros locais no mundo, permitindo uma troca de experiência em projetos de melhoria dos serviços para o cidadão. “São quatro dias de muita capacitação e troca de experiência entre os representantes da ABEP e tecnologias do mundo inteiro”, finalizou.