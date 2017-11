Home » Destaque » Miranda Neto recém filiado ao PSC sai do partido após decisão da executiva nacional de afastar o presidente Tiago Vasconcelos

Miranda Neto recém filiado ao PSC sai do partido após decisão da executiva nacional de afastar o presidente Tiago Vasconcelos

Por Sousa Neto

Após oito meses na presidência do PSC estadual o vereador Tiago Vasconcelos é afastado pela Executiva Nacional e assume a partir de hoje (14) Walter Alencar Rebelo.

A decisão da executiva nacional não agradou e promete uma debandada de norte a sul do estado.

O mais novo filiado do PSC Miranda Neto disse ao Portal Luzilândia On-Line que também esta saindo. Miranda recebeu convite do ex-presidente Tiago Vasconcelos há pouco tempo para ingressar no partido e diante deste fato ele também não fica.

Miranda é fundador do GAVE (Grupo de Amigos da Vida) uma ONG que trabalha na recuperação de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social fundado em 1986 e presidente da Coomitapi – Cooperativa Mista de Transporte Alternativo e Autônomo de Passageiros do Piauí.

Miranda era um dos nomes que disputaria pelo PSC uma cadeira no legislativo estadual.









