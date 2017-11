Home » Baixo Médio Maranhense » Flávio Dino da ordem de serviço para asfalto até a ponte de Luzilândia e une adversários políticos em São Bernardo

Destaque. Publicado em: 13 de novembro de 2017 - Ás: 22:58 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Flávio Dino da ordem de serviço para asfalto até a ponte de Luzilândia e une adversários políticos em São Bernardo

Por Sousa Neto

Nesta tarde de segunda feira (13) o governador Flávio Dino veio a São Bernardo-MA assinar ordem de serviço para pavimentação de trecho da MA 110 até a ponte de Luzilândia-PI, aproximadamente 9 km prometido na sua campanha de 2014.

Esta obra tão esperada, finalmente começa sair do papel e das diversas ordens de serviços emitidas anteriormente, mais que ficou só na ordem sem ninguém atender.

Em São Bernardo a solenidade aconteceu debaixo de uma tenda no meio da rua principal do bairro Salgado para inaugurar o asfalto do “Mais Asfalto”.

E para surpresa de todos no palanque do governador os dois adversários políticos, a situação (prefeito João Igor) e a oposição (Coriolano) atraía toda atenção do povo e da imprensa. Uma imagem difícil de acreditar, mais totalmente real e diante dos olhos perplexo do povo.

De olho em 2018 Flavio Dino não perdeu tempo e conversou com os dois grupos políticos para fechar com ele garantindo assim apoio destas lideranças do baixo Parnaíba maranhense. Ao que parece Flávio Dino, não quer subestimar seus adversários e tratou logo de garantir os votos do líder Coriolano para as eleições do ano que vem.

O clima na tenda do governador era de tensão, vaias, ovações e a segurança atenta a tudo. O pronunciamento do líder político Coriolano foi breve e de agradecimento ao governador pelo asfalto; já o do prefeito João Igor foi tumultuado e ninguém conseguia entender o que ele falava mostrando insegurança e nervosismo diante do povo onde se podia ouvir vozes do meio da multidão dizendo “fala ai tuas mentiras”. Finalmente o governador com um discurso conciliador tenta acalmar o povo dizendo: “este é o movimento correto porque isso é o melhor para a população ” se referindo aos dois grupos políticos lhe apoiando.

