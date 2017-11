Home » Destaque » XXIX mutirão de limpeza “Movimento Verde” dias 11 e 12 de novembro

Eu Arielle Paiva venho por meio desta falar um pouco sobre o meu grupo “GRUPO PEQUENO QUERUBIM”, que completou no dia 8 de Outubro um ano de atuação na cidade de Luzilândia, com projetos voltados ao meio ambiente, e dando assistência a famílias carentes.

O grupo começou com a participação de 15 integrantes, todos voluntários por uma causa nobre “Salvar o Rio Parnaíba”. Hoje somos apenas seis integrantes fies “Arielle Paiva, Paulo Roberto Sales, Francisco das Chagas Ferreira, Uélbia Fernandes, Claudiomar Sousa”. Nossa luta é pelo Velho Monge “Rio Parnaíba”, que se encontra enfrentando as consequências causadas pela ignorância do ser humano.

Passamos por inúmeras dificuldades, críticas, humilhações, e mesmo diante de tudo continuamos a lutar pelo Meio Ambiente. Não recebemos ajuda das politicas públicas, o material que utilizamos como: saco, luvas, mascara… São doados por empresas que nos apoiam . O apoio da população ribeirinha tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso projeto. Hoje vemos que algumas famílias estão se conscientizando de que precisam preservar o Meio Ambiente.

Em um ano realizamos 28 mutirões de limpezas nas margens do Rio Parnaíba realizamos uma reunião com os donos do lava jatos de Luzilândia, fizemos quatro projetos de educação ambiental para mais de 180 crianças cadastradas no nosso projeto, ano passado realizamos o natal solidário para as famílias do Dilma Rousseff, foram 23 cestas básicas doadas, passamos uma semana arrecadando alimentos. Sou grata a tudo que desenvolvemos para ajudar o meio ambiente e as famílias de nossa cidade.

No dia 11 e 12 de novembro, realizaremos o XXIX mutirão de limpeza “Movimento Verde”, projeto também voltado ao meio ambiente, depois de termos falado com os alunos de algumas escolas, tivemos um grande acréscimo de voluntários que farão parte do movimento que ira iniciar com uma pequena caminhada com exibição de cartazes, todos vestidos de verde e azul “representando a água e a floresta” depois nos dirigimos até às margens do Rio Parnaíba, para iniciarmos um mutirão de limpeza e palestras educativas para conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente. Não iremos panfletar, pois é um modo de poluição, utilizaremos somente os cartazes com as mensagens.

O movimento irá acontecer durante uma semana e no sábado finalizaremos com um pequeno evento com poesias e paródias educativas. No dia 22 de Outubro, tive que enfrentar o trabalho de coletar uma grande quantidade de lixo sozinha, pois meus companheiros não puderam comparecer. Com a ajuda de Deus, nosso grupo vai crescer, e futuramente o “Grupo Pequeno Querubim” será a primeira ONG de Luzilândia, pois já demos inicio à criação da mesma. Com as bênçãos de Deus e ajuda de nossos amigos tudo dará certo. Agradecemos o apoio de todos.

