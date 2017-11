Home » Destaque » TRADIÇÃO: 54ª Festa da Carnaúba vai acontecer dia 25 em Piracuruca

TRADIÇÃO: 54ª Festa da Carnaúba vai acontecer dia 25 em Piracuruca

A cidade de Piracuruca, localizada a 130 km de Luzilândia, é cenário de um dos mais tradicionais eventos do Piauí, a tradicional Festa da Carnaúba.

A 54ª edição do evento, vai acontecer no próximo dia 25 (sábado), no Grêmio Recreativo Piracuruquense, e este ano coroará como Rainha da Carnaúba, a bela jovem Anna Júlia.

A 1ª Festa da Carnaúba foi realizada no dia 7 de setembro de 1961, portanto, há 56 anos, onde teve como fundador, uma das pessoas de maior expressão na cidade, Dr. Manoel Cerqueira e foi realizada no Grêmio Recreativo Piracuruquense, e faz parte do calendário turístico do Piauí.

A ideia inicial da Festa da Carnaúba era promover a situação dos proprietários de carnaubais valorizando o pó e a cera da carnaúba.

Dr. Manoel recorreu ao governador da época (Chagas Rodrigues), que empregou um esforço enorme e chegou a recorrer a SUDENE e a Câmara Federal. O resultado foi a construções de galpões em toda a região, para que o trabalho se tornasse menos artesanal.

Durante a 1ª festa houve exposições de máquinas e produtos da carnaúba como cera e pó.

As primeiras rainhas foram filhas de donos de carnaubais, entre elas, Maria Antonieta de Brito Fortes, a primeira Rainha da Carnaúba.

Em 1968, por Decreto do governo do Presidente da República Artur da Costa e Silva, a Festa da Carnaúba passou a fazer parte do calendário turístico do Estado do Piauí.

O evento de ano de 1981 coroou a jovem Núbia de Brito Meneses, como Rainha da Carnaúba, pessoa esta que hoje vem a ser casada com o luzilandense Emerson Meneses Pires de Moura.

Até hoje, a tradicional festa é realizada com muito glamour e beleza das rainhas, é um retrato vivo da nossa história.

