Miranda Neto ex- PV agora é PSC do vereador Tiago Vasconcelos

Publicado em: 8 de novembro de 2017 - Ás: 19:08 - Categorias: Destaque

Por Sousa Neto

O teresinense Miranda Neto, há mais de 30 anos trabalha pelo social na capital do Piauí de forma intensa e ininterrupta.

Tudo começou com a fundação do GAVE (Grupo de Amigos da Vida) uma ONG com a proposta de recuperar crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social fundado em 1986. E recentemente a partir de 2015 defendendo a categoria das Vans e Transportes Alternativos Intermunicipais.

No GAVE, o fruto deste trabalho é inúmero, citaremos por exemplo, Igor Martim, que hoje é advogado em São Paulo mais nasceu no GAVE.

Para ampliar sua missão social, Miranda Neto entra para a política em 2004 pelo PTN; em 2011 Miranda recebe convite da vereadora Teresa Brito e do ex-vereador Ananias Carvalho para ingressar no PV Partido Verde.

Em 2012 e 2016 Miranda Neto concorre a uma cadeira no legislativo teresinense pelo PV Partido Verde. Miranda Neto também presidiu este partido no mesmo período.

Mais por falta de alinhamento partidário, ou seja, o PV hoje é mais voltado para partidos de elite (PSDB) entre outros, do que para o próprio partido, e isso provocou a falta de espaço para Miranda Neto causando sua saída do PV. Hoje no PV, nenhum suplente tem espaço. O PV só quer agradar e da continuidade aos apoios históricos que sempre ouve entre eles “PV x PSDB” disse: Miranda Neto ao Portal Luzilandia On-Line da região norte do estado.

Miranda Neto hoje é um nome que atrai todas as atenções e não demorou muito para atraí à atenção do vereador Tiago Vasconcelos do PSC que convidou para ingressar no partido. O PSC é um partido de princípio voltado para família, meios sociais e isso tem tudo a ver com seu perfil.

Agora no PSC, Miranda Neto fica no aguardo e a disposição para construção de uma nova história neste partido.

Miranda é um profundo conhecedor das causas social e de transporte no estado do Piauí.









