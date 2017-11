Home » Destaque » Fechamento de ONG deixa 800 jovens e crianças desassistidos em Teresina

Publicado em: 7 de novembro de 2017

Fechamento de ONG deixa 800 jovens e crianças desassistidos em Teresina

Por Lucas Pereira

Cerca de 800 crianças e jovens que eram atendidos pelo Instituto Grupo Amigos da Vida (GAV), ONG voltada para a educação na zona Leste de Teresina, estão atualmente desassistidos e vulneráveis à criminalidade.

O local fundado por Miranda Neto em 1986 fechou as portas em dezembro do ano passado por falta de condições financeiras para manter a entidade.

A instituição que já mudou a realidade de cerca de 32 mil pessoas que foram atendidas pelo GAV hoje não mais existe.

Miranda Neto atribui o fechamento do centro à falta de apoio da prefeitura de Teresina e do Estado do Piauí, ele também denunciou perseguições políticas que foram responsáveis pelo fim do projeto.

“O GAV surgiu da minha vontade de ajudar às pessoas em situação de vulnerabilidade, mas infelizmente após tantas dificuldades decidimos fechar as portas”, afirmou.

O ativista social afirma ainda que no colégio funcionavam turmas de ensino desde o jardim de infância ao ensino médio. Alguns professores eram pagos pelo próprio GAV e outros por instituições parceiras.

“A gente não pedia dinheiro, o que a gente pedia era o lanche das crianças, material, enfim, coisas que seriam usadas no instituto”, afirma.

Combate às drogas

Miranda ressalta que o poder público tem investido muito pouco ou quase nada no combate às drogas.

Ele citou o Projeto Pelotão Mirim, do Rone e o Proerd, da Polícia Militar, como os único nesse sentido.

“Drogas não se combate com polícia e sim educação. O Estado e prefeitura não tem investido nisso e é aí que venceremos a criminalidade, tudo começa na infância e lá no GAV o professor não se preocupava só com o ensinar, mas também com a vida do aluno, a rotina, é isso que tem que ser feito”, explica.

Fonte: http://www.teresinadiario.com/noticia/2949/fechamento-de-ong-deixa-800-jovens-e-criancas-desassistidos-em-teresina.html

