Bebê luzilandense com doença rara precisa de ajuda com suprimento

Luzilandia. Publicado em: 6 de novembro de 2017 - Ás: 11:58 - Categorias: Destaque

O pequeno Noah Riotinto Fonseca, de 1 ano e 4 meses, natural de Luzilândia, sofre de um problema raro de saúde e está precisando de ajuda. O bebê é portador de Linfagectasia intestinal e tem alergia a proteína do leite de vaca tendo que se alimentar exclusivamente com uma fórmula infantil a base de aminoácidos (Neo Advanced), cuja lata custa aproximadamente R$ 200,00.

A mãe de Noah, a professora Iana Riotinto explica que o filho foi diagnosticado com a doença em julho deste ano, e ficou internado no Hospital Infantil Lucídio Portella por 65 dias. No dia 17 de outubro, a médica responsável pelo caso emitiu um laudo atestando a necessidade de o bebê ter uma dieta exclusiva com o suprimento Neo Advanced. Por conta do alto preço, a mãe está pedindo ajuda. “A pessoa pode doar as latas ou uma quantia em dinheiro, que eu vou juntando para comprar”, afirmou.

Por causa da Linfangiectasia, a criança não pode comer nenhum tipo de alimento nem sequer frutas ou suco. A única coisa que ele pode comer é Neo Advanced e ele toma cerca de 12 mamadeiras por dia para se alimentar, necessitando de uma média de 20 latas por mês.

Iana contou que já conseguiu uma liminar na Justiça que determina que o Estado custeie o suprimento alimentar da criança. “Recebemos a liminar e estamos esperando o prazo para que seja cumprida. Meu medo é que não cumpram e ele fique sem o alimento porque está quase acabando e o que eu conseguir é para ir aguentando enquanto não recebemos”, declarou.

Noah e os pais deixaram Luzilândia e estão morando em Teresina para viabilizar seu tratamento. Os interessados em ajudar podem depositar qualquer valor na seguinte conta bancária:

Banco do Brasil; Agência 255-0; Conta Corrente: 25930-6; Iana M R Silva.

Telefone para contato: (86) 9 9916-7957

