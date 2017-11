Home » Destaque » SINDILOJAS DO PIAUI PUBLICA NOTA DE REPÚDIO A AUMENTO DE IMPOSTOS E DEPUTADO DE LUZILÂNDIA É A FAVOR DO AUMENTO

Publicado em: 29 de outubro de 2017

A SINDILOJAS-PI Sindicato dos Lojistas do Comercio do Estado do Piauí e a Associação dos Jovens Empresários do Piauí (AJE-PI) publicaram uma nota de repúdio aos deputados estaduais que querem aumentar impostos no Piauí.

Entre os deputados a favor do aumento de impostos, se encontra o deputado Ismar Marques aqui de Luzilândia. Sua sobrinha deputada Janaína Marques apesar de ser da base do governo não é citada nesta lista de deputados que querem arrochar ainda mais a carga tributaria dos empresários piauienses, que são os responsáveis pela grande parte da geração de empregos diretos e indiretos. Com o aumento de impostos complica ainda mais a situação das nossas empresas contribuindo para o aumento do desemprego. O deputado Evaldo Gomes do partido do prefeito de Luzilândia Ronaldo Gomes, também é a favor do aumento de impostos.

De acordo com o presidente da FIEPI, Zé Filho, hoje o Piauí passa a conhecer por trás das mentiras contadas pelo governo do PT. “Nós sempre dissemos que o governador Wellington Dias escondia seus interesses reais por trás da cara de bom moço”.













Por Sousa Neto com informações do Politica Dinamica

