Home » Destaque » SINPROESEMMA realiza confraternização pelo dia do professor em Santa Quitéria.

Publicado em: 23 de outubro de 2017 - Ás: 11:10 - Categorias: Destaque

SINPROESEMMA realiza confraternização pelo dia do professor em Santa Quitéria.

Comemorado no melhor espaço de lazer (Sítio Maria Vitória) de Santa Quitéria o dia do professor e servidor público organizado pelo SINPROSEMMA reuniu a todos nesta bela festa de confraternização, um presente mais que merecido aos nossos verdadeiros heróis “os professores”.

A festa estava marcada para ser realizada no dia 15 Dia do Professor, mais, foi adiada para o dia 21 devido à perda prematura do professor Assis e que foi devidamente homenageado no evento.

A banda de pagode Só No Pagodj de Parnaíba-PI fez a festa dos professores das 12 horas em diante com muito churrasco neste espaço cercado pela natureza e piscinas que é o Sitio Maria Vitória.

O comércio local: Rose Portela; Landri Móveis; Shalon; Lojinha da professora Claudiana; Paraiba; J. Peças Liarte; Barateiro; Loja Lis; J. L. Confecções; Comercial Lopes; Posto BR; Posto SP; Larissa Confecções; Loja da Professora Ieda; Cosmética Variedade; Atual Modas; Baratão das Confecções; Vereadora Kasilene, apoiaram a festa com brindes que foram sorteado aos professores.

O presidente do SINPROESEMMA professor José Augusto falou da sua satisfação em realizar esta confraternização pelo dia do Professor e Servidor Público e finalizou que a luta pela categoria é permanente e disse que professor desorganizado é tudo que maus gestores querem e pede aos servidores para continuar unidos.

Fotos: Rubenilson e Sousa Neto

Notícias Relacionadas