Vice-prefeita de Santa Quitéria-MA esclarece o papel e parâmetros da oposição democrática

Destaque. Publicado em: 17 de setembro de 2017 - Ás: 01:33 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Olá amigos e amigas!

Estar na oposição não é o mesmo que estar contra o povo.

Na política ser oposição é estar do outro lado, é escolher o seu lado para combater o bom combate. É não concordar com situações que, no seu ponto de vista, existem apenas para beneficiar uma pequena parcela de pessoas mantidas para serem subservientes e em troca a tudo se submeterem. Se configuram num pequeno exército treinado e robotizado, mantidas com dinheiro do erário público, para defender o indefensável e ainda defenderem que os outros é que gostariam de viver como eles.

Você sabe qual é o papel da oposição na política? Ao invés de disseminar notícias com seu escasso conhecimento, ou quem sabe participar dos poucos benefícios que lhes são dados, deveria ao menos evitar divulgar ressentimentos pessoais de alguém que não quer saber da verdade, apenas contra-ataca com discursos inflamados, e não responde as denúncias pautadas e documentadas.

Você sabia que a oposição de verdade tem a obrigação de divulgar os assuntos de interesse público? Ou seja fazer o seu papel!

A oposição na política deve ter a obrigação de mostrar a verdade para o conhecimento da população em geral e não somente para quem governa.

A oposição tem a obrigação de publicizar documentos e fatos verídicos que cobram do poder publico, baseados na realidade apresentando-se como provas reais e concretas.

A oposição não é contra pessoas, mas contra sistemas corruptos e pouco comprometidos com a verdade.

A oposição não pode se ressentir e apelar para ofensas pessoais, ataques, calúnias e difamações sobre quem quer que seja, pois trata-se de crime contra a honra previsto em Código Penal Brasileiro.

Oposição que levanta suspeitas, futricas, inverdades não chega a lugar nenhum. Pois não tem crédito, nem respaldo da população e esta situação é um prato cheio para os que não fazem nada se defenderem.

Quando a oposição traz a luz dos acontecimentos fatos que nos chocam devido a crueldade com que acontecem na vida das pessoas, não é porque quer se auto promover, pois acima de tudo quer uma resposta plausível de tudo isso;

Se a oposição trás a tona fatos e documentos para o conhecimento geral sobre algo errado é porque quer que esse erro seja sanado e não postergado;

A oposição tem feito o seu trabalho e busca respostas para que suas denúncias sejam devidamente apuradas e os problemas resolvidos;

A oposição se coloca à disposição para entregar em mãos, provas sobre os assuntos que foram motivos das denúncias até aqui;

A oposição trabalha no sentido de buscar respostas para os vários problemas que se arrastam há 9 meses, pois acredita que não é demonstrando todos esses dias que você recebeu uma herança maldita que não vão se resolver, pois já era de conhecimento da gestão os problemas existentes há muito tempo não sendo aceitas desculpas fajutas para sua não resolução, neste caso nem devia ter assumido;

A oposição encontra-se no vácuo das respostas que nunca chegam para a população.

Já divulgamos inúmeras irregularidades que nos afligem como:

– Divulgar os demonstrativos em documentos que mostram o real motivo das demissões dos funcionários, publicado e pregado em murais de fácil acesso;

– Falta de professores em sala de aula em várias localidades do município;

-Evasão escolar principalmente por falta de professores na sala de aula e deficiência na distribuição da merenda escolar para as crianças;

– Dificuldades de aprendizagem entre as crianças, pois uma sala de aula é aglomerada por crianças de diversas séries e muitas vezes estão superlotadas, ocasionando o abandono dos estudos para umas e outras tem o ano letivo comprometido;

– Atraso sistemático do pagamento dos funcionários públicos em quase todas as áreas do município;

Os Recursos do FUNDEB (recurso federal) mesmo tendo sido repassado aos cofres público religiosamente esses valores altissimos, os servidores da educação estão com seu salários atrasados.

– Pontes quebradas em vários locais, impedindo o transporte e o direito das pessoas de irem e virem, tornando-as isoladas e as vezes em lugares bem distantes;

– Falta de pagamento do transporte escolar, ônibus em que as crianças se deslocam para as escolas nas áreas mais distantes, assim crianças vão andando ou desistem de irem à escola.

– Falta de Médicos em algumas unidades PSF, que acarretam inúmeros problemas e fazendo com que as pessoas se desloquem pra outros lugares na busca de serem atendidas.

-Mais responsabilidade na divulgação das contas e dos repasses que o município recebe. Atualização do site diariamente com demonstrativos dos gastos da administração pública com pessoal e fornecedor e nunca deveria ser retirado do ar por qualquer motivo, pois traz suspeição e falta de comprometimento com as Leis em vigência. Como por exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal e da Transparência;

Atualmente vivemos numa realidade em que as pessoas tem suas necessidades básicas desassistidas pelo Poder Público, e o aceitável seria ter como água potável, hospital em pleno funcionamento, filhos estudando regularmente e se alimentando na escola, seu direito de ir vir pois elas tem pressa, muita pressa…

Nossa luta é na atualidade pois quem vive do passado é museu, e para isso nós convidamos você a visitar o “Casarão” sempre que quiser resgatar o passado e sei que lá vai se encontrar.

As pessoas que hoje se encontram na oposição antes acreditavam que algo de bom seria feito num futuro próximo, mas infelizmente não foi o que aconteceu.

O que a oposição fez de bom anteriormente, foi ter participação fundamental no processo eleitoral e empoderou a atual gestão, pois acreditava na sua capacidade de empreender e inovar frente a uma gestão de êxito para o futuro e que pudéssemos abandonar de vez um passado de injustiças, descaso e abandono.

Vamos continuar divulgando e denunciando, baseados em provas tudo aquilo que promover a disparidade e injustiça para com essa gente sofrida que só tem o poder público para lhe estender a mão e cumprir seu papel constitucional de atender bem sua população, porque o dinheiro público deve ser bem empregado em prol do município e em hipótese alguma deve ser aplicado em outras coisas como terrenos, carrões, casas, muito menos ser desviado para outros fins como pagar contas pessoais, gastar em farras enfim… E isso, é um dever inclusive de quem critica a oposição, pois jamais poderemos aceitar e deixar que isso aconteça com o nosso dinheiro.

Abraço a todos

Ana Cláudia Costa

