BOMBA!!!!! GRAVES DENÚNCIAS FORÇAM LÍDER DE CAÇAMBEIRO RENUNCIAR REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA

Luzilandia. Publicado em: 16 de setembro de 2017 - Ás: 14:22 - Categorias: Destaque

BOMBA!!!!! GRAVES DENÚNCIAS FORÇAM LÍDER DE CAÇAMBEIRO RENUNCIAR REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA

O vereador da situação, Fernando Aguiar (PMDB), decidiu deixar a liderança do governo na Câmara Municipal de Luzilândia devido as denúncias apresentadas na sessão de ontem. A notícia caiu como um bomba na administração após o vereador, aliado do prefeito Caçambeiro, reconhecer as graves irregularidades e prever até “cadeia” ao jovem gestor.

Em seu discurso neste sexta-feira (15), o vereador Fernando Aguiar, deixou claro que defender a atual gestão ficou insustentável devido os desvios encontrados no governo municipal, destacando também a falta de compromisso da gestão em não sequer tentar concertar as graves irregularidades denunciadas.

As declarações bombásticos do aliado do 36 se seguiu ao pronunciamento do ex-candidato a prefeito de Luzilândia, Ismar Riotinto, do Psol e do presidente do partido, Nonato Nunes. Eles apresentaram várias irregularidades em pagamentos e compras realizados pela gestão que, segundo denúncias, caracterizariam fraudes horrorosas e gritantes.

O vereador aliado do Caçambeiro afirmou já ter conhecimento das irregularidades e que já havia alertado o prefeito: “Tudo que o Ismazinho disse aqui, eu já vinha alertando desde o primeiro mês, essas aí são mínimas, irregularidades são outras maiores que existe”, disse Fernando.

De acordo com o vereador do lado do prefeito existe um grupo na administração agindo de uma forma que ele não aprova. “Por mais leigo que possa ser, se tem uma sala onde tem todas as prestações de contas, dá pra ele saber se tem coisas irregulares. Eu deixei a liderança justamente por isso, porque na nossa frente está errado, pelas costas o grupo que faz a contabilidade, e o grupo que faz o jurídico do Prefeito diz que nós vereadores estamos errados”, acusou.

O vereador Fernando Aguiar disse, ainda, que sua atitude vinha da vontade de fazer um Governo Transparente. “Lá na rua é o nosso nome e tão dizendo que estamos sendo conveniente a tudo que está acontecendo, e isso eu não quero”, disse.

Em seguida o vereador aliado previu um futuro triste e tenebroso para o gestor atual, o Caçambeiro: “Nós tivemos aqui em Luzilândia um grande amigo nosso, Dr. Saboia, preso por irregularidade e continuamos nas irregularidades? Achando que está tudo correto? Eu não sou inimigo do perfeito Ronaldo, estou aqui para alertar, o que estou fazendo aqui é o que a oposição da casa deveria está fazendo também, todos nós aqui, alertando para amanhã ou depois não possamos ter outro amigo atrás das grades”, completou.

Fernando Aguiar disse que queria ver a hora de sair da liderança do Governo do Caçambeiro e entregar.

“A saída de Fernando é apenas mais uma debandada do barco que virou com a onda azul do 36”, disse um morador da cidade, constatando “o fim do que não deveria ter começado”.

Caçambeiro é considerado hoje na região como o “maior erro político da história”.

