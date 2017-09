Secretário de cultura de Pedrereira-MA denuncia que “lista de exigências” do cantor gospel Fernandinho é absurda

O que chamou a atenção foi a quantidade de exigências por parte da produção do cantor, e as dificuldades para se chegar a um acordo da produção do evento de pedreiras e a produção do cantor Fernandinho, por contas das exigências absurdas.









VEJA O DIÁLOGO E AS EXIGÊNCIAS DA PRODUÇÃO DO CANTOR:

Pedreiras – Bom dia, olhem as fotos do ônibus, vejam está tudo ok, estou enviando ônibus da foto! Já já chega aí!

Produção do Fernandinho – Infelizmente, não. Esse ônibus não foi aprovado. Terão que providenciar um ônibus leito.

Pedreiras – Mas ônibus esse ônibus da foto que enviamos para vocês é semi–leito, novo, bonito, confortável; durante a viagem será servido salgados, água, refrigerantes, como foi exigido; são apenas 4 horas de viagem entre Teresina e Pedreiras…

Produção do Fernandinho – Negativo, tem que ser um ônibus leito!

Pedreiras – Amiga, só existe ônibus leito em São Luís, é muito longe; vai ser uma grande despesa contratar um ônibus leito de São Luís para ir à Teresina buscar o cantor Fernandinho e sua banda para levá-los a Cidade. São apenas 12 pessoas, para um ônibus inteiro.

Produção do Fernandinho – Como assim 12 pessoas?

Pedreiras – O Fernandinho, a banda, o pessoal da produção dele, só dão 12 pessoas ao todo; um ônibus semi-leito dos que temos aqui dá para todo mundo viajar bem confortável! Temos outros ônibus confortável, vou enviar novas fotos para vocês decidirem…

Produção de Fernandinho – Quem lhe disse que Fernandinho vai no ônibus junto com a banda?

Pedreiras – Como assim? Nossa ideia é que ele virar junto com a banda no ônibus…

Produção de Fernandinho – Negativo; você tem que providenciar um carro para pegar ele no desembarque do avião no aeroporto de Teresina; ele não pode passar pelo saguão do aeroporto.

Pedreiras – Providenciar um carro? Meu Deus, por que ele não pode vir no ônibus junto com a banda, na segurança e no conforto? Que tipo de carro teremos que contratar para buscar o cantor no aeroporto?

Produção de Fernandinho – O carro tem que ser uma SW4, com dois motoristas fardados na frente! Agora, me diga, qual é o ano da SW4 que vocês tem ai para saber se vamos aprovar!

O diálogo transcrito acima aconteceu entre a Produção de Fernandinho e o pessoal de Pedreiras, envolvidos no show. O tempo não deixou ele se apresentar em Pedreiras…