CIRO NOGUEIRA VOTADO EM LUZILÂNDIA É CITADO EM NOVA DENÚNCIA

Luzilandia. Publicado em: 4 de setembro de 2017 - Ás: 14:26 - Categorias: Destaque

O senador Ciro Nogueira (PP) teve seu nome citado em nova denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na sexta-feira (1). A denúncia foi oferecida pelo procurador Rodrigo Janot ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra políticos do PP por formação de uma organização criminosa para atuar no esquema de corrupção na Petrobrás.

O inquérito tem 30 alvos no PP, presidido nacionalmente por Ciro. Alguns desses casos foram arquivados, quando constatado pelos procuradores que os denunciados não praticaram crimes. No entanto, o nome de Ciro foi mantido na denúncia. Em menos de um ano o senador é associado a denúncias de corrupção pelo menos quatro vezes contando com este novo episódio. Outros casos de destaque foram a denúncia da PGR apresentada em novembro do ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro, além das delações da Odebrecht e da JBS que o apontam como receptor de dinheiro em caixa dois.

O PP é hoje a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados e no Piauí é o partido com a maior quantidade de prefeitos – são 41 ao todo.

O ramo de investigação onde se enquadra a denúncia é conhecido como “quadrilhão”, que apura a relação entre políticos e operadores no esquema de corrupção que tinha a petrolífera como alvo. A investigação foi aberta ainda em 2015, a partir das delações do doleiro Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa. Janot citou que o inquérito apontava para “um desenho de um grupo criminoso organizado único, amplo e complexo” com atores que “se interligam”.

A denúncia corre em sigilo de justiça no STF e a reportagem não conseguiu contato com o senador para comentar as acusações.

Por Ananda Oliveira e Marcos Melo Com informações do Estadão.

https://www.politicadinamica.com/noticias/politica/janot-denuncia-ciro-nogueira-por-organizacao-criminosa1504358260-9241.html

