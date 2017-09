Home » Destaque » Atletas brasileiros de tiro conquistam importantes prêmios internacionais

Atletas brasileiros de tiro conquistam importantes prêmios internacionais

São Leopoldo, 04 de setembro de 2017 – Motivo de orgulho para o nosso país, dois atletas brasileiros patrocinados pela Taurus e CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) venceram importantes competições internacionais de Tiro no último fim de semana.

O paranaense Moacir Azevedo conquistou o título de Campeão Mundial na divisão revólver – Categoria Sênior – durante o World Shoot Handgun 2017, realizado na França. Para a competição, o profissional escolheu o revólver Taurus modelo 608, levando-o ao limite de sua capacidade e desempenho.

“Fiz treinamento específico para me adaptar a arma e ao calibre e me senti muito bem e controlado, graças a todo o treinamento”, disse Azevedo. “Há três Campeonatos Mundiais venho perseguindo esse resultado. O apoio da Taurus ajudou bastante e também faz parte desta vitória, juntamente com a minha esposa e meus filhos, que me apoiaram incondicionalmente”, acrescentou.

Outro título importante, a medalha de ouro, foi conquistado pela atleta brasileira Geórgia Furquim Bastos, apoiada pela CBC, durante a II Copa Sudamericana de Tiro Esportivo. Competindo na categoria Skeet feminino, a jovem atleta de 21 anos disputou o título com as melhores atiradoras sul-americanas. O evento acontece no Rio de Janeiro, no Centro Militar de Tiro Esportivo, até o dia 10 de setembro.

