BOMBA: Insatisfeita com atual gestão vice-prefeita de Santa Quitéria, Ana Cláudia Costa, rompe com o prefeito Alberto Rocha

Destaque. Publicado em: 31 de agosto de 2017 - Ás: 15:30 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Um cenário de total caos está sendo vivenciado pela população de Santa Quitéria-MA. A

gestão do atual prefeito Alberto Rocha (PDT) tem sido uma verdadeira decepção para os

quiterienses, que foram as urnas tomados pela esperança de dias melhores.

Com atrasos de 2 meses em diversos setores e injustificada demissão em massa de

servidores contratados, problemas nas áreas de saúde, educação e infraestrutura,

principalmente na zona rural (assunto que será tornado público aqui em breve) Alberto

Rocha que perdeu ao menos 5 secretários e adjuntos logo nos primeiros meses de sua

gestão, perde agora um dos principais pilares de sua campanha, a vice-prefeita Ana

Claúdia Costa

Inconformada com as ações arbitrárias do mandatário, que tem punido de maneira brutal à

população, Ana Claúdia que há meses demonstrava insatisfação com o atual governo,

tendo inclusive seu esposo, Dr . Junior Bastos, entregue logo no primeiro mês de mandato o comando da pasta da saúde, rompeu a aliança deixando claro que buscará ao máximo

cobrar do executivo a devida atenção ao povo.

Sua primeira grande ação foi percorrer povoados da zona rural, constatando “in loco” o

descaso com as comunidades. Escolas sem merenda escolar , água potável, ausência de

educadores, minimo de estrutura. Um cenário revoltante, que inclusive se repete quando o

assunto é a saúde.

Os postos da zona rural, salvo raras exceções estão abandonados, enquanto à população

pena por atendimentos e o mínimo do que se considera Atenção Básica.

A vice-prefeita ouviu o clamor do povo, se comprometendo a lutar pelos seus direitos,

obrigando o atual governo a exercer de fato a gestão que à população tanto esperava, já

sinalizando o surgimento de uma nova alternativa política no município, que privilegiei não

interesses isolados, mas sim a vontade do povo.

Nossa equipe esteve acompanhando essas visitas e breve estaremos postando aqui

imagens e vídeos com relatos chocantes, que escancaram a realidade escondida a 7

chaves pela atual gestão.

Fonte: Blog Interligado

