23 de agosto de 2017

MPF Investiga aplicação de recurso do antigo Fundef em 77 municípios entre eles Luzilândia, Joca Marques e Madeiro

Entre 2000 e 2006 prefeituras do Piauí receberam valores menores do que era previsto no antigo Fundef. Os municípios entraram na justiça para correção e ganharam. Agora estes municípios estão na mira do MPF que investiga como esta sendo a aplicação destes valores.

De acordo com a portaria nº 102 de 17 de Agosto diversos municípios receberam estes valores e não estão sendo aplicados conforme a legislação de regência e as normas de direito financeiro e contabilidade pública.

A lista de municípios 77 ao todo inclui Luzilândia, Joca Marques, Matias Olimpio e Madeiro aqui na região do baixo Parnaíba piauiense.

Em Luzilândia entre 2000 e 2006 os gestores foram Ismar Marques, Zé Marques e Janaína Marques. De 2000 a 2002 Ismar e seu vice o irmão Zé Marques assume entre 2003 a 2004. Janaína Marques ganha a eleição e se torna prefeita de 2005 em diante.

No município de Joca Marques em 2000 a prefeita era Janaina Marques, que se afasta dois anos depois para disputar eleições em Luzilândia. Na cidade de Madeiro, Dr. Lisboa.

Os valores (precatório) desta portaria nº 102 de 17 de Agosto, uma vez liberados para Luzilândia caem na gestão atual o prefeito Ronaldo. No Joca Marques é o prefeito Betão e Madeiro o prefeito Zé Neto. Segue se ainda uma discussão sobre a aplicação deste recurso, alguns defendem que deve ser gasto só com a educação enquanto outros defendem que as prefeituras devem decidir como será aplicado.

