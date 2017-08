Home » Brasil » Monalysa Alcântara, do Piauí, vence o Miss Brasil 2017

Monalysa Alcântara, do Piauí, vence o Miss Brasil 2017

A noite de hoje (19) foi de muita competição e beleza em Ilhabela, cidade escolhida para sediar a edição de 2017 do Miss Brasil. Foi uma disputa bem acirrada com muitas beldades concorrendo, mas a bela Monalysa Alcântara, representante do Piauí, conquistou o júri e levou a premiação deste ano. Que tal conferir como foi todo o processo que levou à escolha dela?

O primeiro desafio para as misses foi participar de um jogral em que elas precisaram apresentar seus estados em um desfile ao som de “Descobridor dos Sete Mares” de Lulu Santos. Após a apresentação das 27 competidoras, o apresentador Cássio Reis subiu ao palco para fazer uma propaganda da cidade de Ilhabela (SP) e explicar as regras do concurso. A estadia das misses em Ilhabela foi tema de um VT repleto de informações de bastidores e merchadisings bem posicionados a todo momento.

A primeira peneira que as candidatas encararam foi um júri técnico, em que os especialistas “feras” (adjetivo dado por Raissa Santana, Miss Brasil 2016) analisaram o desfile das garotas e ouviram o que elas tinham para falar em uma breve entrevista. As misses Pernambuco, Alagoas, Paraná, Bahia, Tocantins, Piauí, Sergipe, Mato Grosso, Maranhão, Acre, Goiás, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio Grande do Sul foram selecionadas pelos juízes, e a Miss Amazonas avançou na competição por ter sido a mais votada no Twitter e no site da Band.

Um dos temas desse Miss Brasil 2017 foi o sereísmo, moda tão em voga atualmente graças à personagem de Isis Valverde em “A Força do Querer“, e o público teve a chance de ver as 27 misses curtido uma praia com roupas em tom salmão (intercaladas por imagens de eletrodomésticos de fritura do patrocinador). No entanto, a segunda prova para as garotas não teve muito a ver com sereias: elas tiveram de participar de um desafio de maquiagem tutoriada por uma YouTuber. A modernidade e as Digital Influencers chegando ao concurso de Miss, quem diria!

A Miss Ceará foi a vencedora da disputa de maquiagem e ganhou uma vida, ou seja, a chance avançar uma etapa mesmo que não fosse escolhida. Assim, seguiram na competição apenas dez misses, as representantes de Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Maranhão, Acre, Ceará e Alagoas.

Mesmo com toda o debate atual sobre o que é beleza e esse questionamento dos padrões impostos pela sociedade, o concurso do Miss Brasil tem alguns “rituais” para seguir e um deles é justamente a terceira etapa: o desfile de biquini. Ao som de “Sua Cara” de Anitta e Pablo Vittar, as garotas andaram pelo palco com bastante atitude. Contrastando com o jeito mais desinibido e sensual (e acompanhadas por uma cantora de MPB), as mulheres participaram do esperado desfile em vestido de gala, além de um ensaio fotográfico num barco em Ilhabela.

Depois de mais uma avaliação dos juízes, as misses Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe, Espírito Santo e Pernambuco seguiram para a mais esperada (e perigosa) etapa: a das perguntas. Foi nesse momento que o concurso deixou de lado o desfile de beleza e assumiu um lado mais próximo dos debates políticos que a Band está tão acostumada a transmitir. Os jurados até capricharam nas perguntas, questionando sobre ditadura da magreza e sobre as vitórias das mulheres nos últimos anos, mas infelizmente as respostas das misses ficaram só no clichê e nas respostas ensaiadinhas. Mantendo o climão de política, a prova final teve as cinco finalistas declarando seus “planos de governo” se fossem eleitas Miss Brasil. Em comum, todas defenderam o empoderamento das mulheres e o fim do machismo.

Sem muitas cerimônias, Cássio Reis chamou as Piauí, Espírito Santo e Rio Grande do Sul para o TOP 3 do concurso, e ainda trouxe ao palco a Miss Brasil 2016 Raissa Santana para seu último desfile antes de passar a coroa. A Miss Espírito Santo ficou em terceiro lugar, e aí cada um dos jurados declarou ao vivo seus votos. De lavada, a representante de Piauí ganhou a disputa e recebeu a tão desejada coroa de Raissa, emocionando a todas as candidatas. Sob uma chuva de papel picado, Monalysa acenou orgulhosa pra o público presente em Ilhabela, encerrando a competição.

