Luzilandia. Publicado em: 18 de agosto de 2017 - Ás: 00:29 - Categorias: Destaque

Vereador João Filho inaugura centro de fisioterapia para assistidos da APAE

Inaugurado hoje na APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Luzilândia, o Centro de Fisioterapia Francisco Bernardo Machado Teles, uma parceria do vereador João Filho com a APAE , que contará com o apoio do Prefeito Ronaldo Gomes, tendo como fisioterapeuta Rogério Pontes.

O Centro de Fisioterapia beneficiará a todos os alunos daquele instituição APAE, e na ocasião estiveram presentes Padre Ronaldo e os secretários, de saúde, de educação, de finanças e demais convidados.

Da Redação

