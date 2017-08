Boca Raton, na Flórida, celebra a 6ª edição do festival Brazilian Beat para comemorar o Dia da Independência do Brasil

Em maio deste ano, o Brazilian Beat foi vencedor na categoria ‘melhor evento’ no Brazilian International Press Awards, o reconhecimento mais prestigiado da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Prometendo ser uma noite intensa e com muitas surpresas, Brazilian Beat contará com música ao vivo, entretenimento de rua, incluindo uma vitrine de Zumba, círculo de Capoeira, dançarinos de carnaval, bateristas de samba, comida e drinks brasileiros. O destaque do evento deste ano é a cantora, Vanessa da Mata, vencedora do Grammy Latino e uma das maiores estrelas da música brasileira atual. Sua performance no Brazilian Beat dará início a sua turnê pelos EUA. A atração de abertura para o show de Vanessa da Mata será o grupo Batuke Samba Funk, misturando ritmos de afro-samba e clássicos dos anos 70. O objetivo do Batuke é “abrasileirar” sons americanos e “americanizar” sons brasileiros em uma fusão perfeitamente equilibrada. A banda é formada por vários dos principais músicos brasileiros de Miami, incluindo o baixista e compositor Diogo Brown e o cantor Mari Mac. Eles já tocaram com os melhores artistas brasileiros, como Sandra de Sá e também o lendário saxofista de James Brown, Pee Wee Ellis. Sua música é influenciada pelos melhores artistas do funk brasileiro e norte-americano, incluindo Jorge Ben Jor, Terra, Vento e Fogo, Tim Maia, Seu Jorge, entre outros. Todos as realizações no palco principal são produzidas pela The Rhythm Foundation, organização cultural sem fins lucrativos que está comemorando 30 anos de apresentação de música internacional no sul da Flórida. Os parceiros e patrocinadores do evento incluem o Consulado Geral do Brasil em Miami, SambaLa Samba School, Boca Raton Museum of Art e American Airlines. Os patrocinadores de mídia incluem Acontece Magazine, Gazeta Brazilian News, CBS12 e South Florida Luxury Guide. Para mais informações e detalhes do evento, visite DowntownBoca.Org e curta nossa página no Facebook.