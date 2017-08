PREFEITURA DE JOCA MARQUES DIVULGOU A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA 1ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

A Prefeitura Municipal de Joca Marques divulgou a programação oficial da 1ª edição da Exposição Agropecuária de Joca Marques, Expojoca, que será realizada no período de 03 a 06 de Agosto de 2017, no Parque Janainna Marques.

Durante o evento, vai acontecer a exposição de bovinos, caprinos, ovinos, equinos e a tradicional vaquejada, com 50 mil reais em prêmios e mais uma moto honda pop 100.

Também serão realizados seminários, workshops, palestras e debates sobre temas importantes para o desenvolvimento do agronegócio regional.

Para animar a exposição, com acesso gratuito aos shows, terá as apresentações de Kellyton Freitas, Meu Xodó de Pernambuco, Moleca Atrevida, Cizinho e Forró Bandido, Arreio de Ouro, Francis Lopes e Toca do Vale. “Nosso o objetivo é estimular a economia da cidade, gerar emprego, renda e bons negócios para criadores e variados setores do município e da região.” Destacou o Prefeito Betão Marques.